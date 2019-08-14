Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını misafir edecek. Karşılaşma 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da gerçekleşecek ve turu geçen takım belirlenecek. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Partizan-Yeni Malatyaspor maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan Yeni Malatyaspor - Partizan maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

"PARTİZAN'I YENİP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Gazetecilere açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü, başkanı Adil Gevrek, İslam aleminin ve Malatyalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarımızla bayramlaşma töreninde bir araya geldik. Perşembe günü Partizan ile oynayacağımız rövanş maçıyla da bir bayram daha yaşatmak istiyoruz. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak turu geçeceğimize inanıyoruz. Buna taraftarın da inanması lazım. Taraftarlarımızın Partizan maçında stadı doldurmasını bekliyoruz. Hep beraber inşallah Allah’ın izniyle ikinci bir bayramı yaşarız" dedi.



"ALLAH'IN İZNİYLE TÜRKİYE'YE BU ONURU, GURURU YAŞATIRIZ"



UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup olduklarını anımsatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaştığımız Olimpija Ljubljana ile ilk maçta Malatya’da 2-2 berabere kaldık, ikinci maçta rakibimizi deplasmanda 1-0 yendik. Bu maçı da niye 2-0 kazanmayalım? Biz bunu yapacak güçteyiz, inanıyoruz. Allah'ın izniyle turu geçen biz oluruz ve sadece Malatya değil Türkiye'ye de bu onuru, gururu yaşatırız" diye konuştu



"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK HEDEFİMİZ"



Gevrek, kendisine yöneltilen 'Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefiniz ne olacak' sorusuna ise "5 senedir hedefsiz bir şey söylemedik. Mutlaka hedefimiz var, Malatya'nın olduğu her yerde hedef vardır. Hedefimiz ligi en güzel yerde bitirmek. Bazı şeyleri çok önceden konuşmak doğru değil. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yer alıyoruz, her üç kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ama sadece sportif anlamda hedef göstermedik. Hem sportif anlamda, hem ekonomik anlamda hedeflerimizim yanında altyapıda yatırımlarımızın olması lazım. Biz bu üçünü bir arada götürmeye gayret ediyoruz. Çünkü ekonomik olarak çok iyi gitmeliyiz. Biz çok şükür 5 senedir ekonomik ve sportif anlamda hedeflerimizi tutturduk. Bizim için bu sene üç kulvarda mücadele etmek zor olacak ama mutlaka hedefimiz var. Hedefimiz bu sezon Süper Lig'i en güzel yerde bitirmek. Türkiye Kupası'nda da kupayı almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma hedefimiz var. İnşallah bu hedeflere hep birlikte taraftarımızla, camiamızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla bir, diri ve güçlü olursak ulaşırız" cevabını verdi.