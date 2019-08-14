Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
GeriFutbol Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.08.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor Partizan maçı için geri sayım devam ediyor. Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını misafir edecek. Karşılaşma 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da gerçekleşecek ve turu geçen takım belirlenecek. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Partizan-Yeni Malatyaspor maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan Yeni Malatyaspor - Partizan maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

"PARTİZAN'I YENİP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Gazetecilere açıklamada bulunan  Yeni Malatyaspor Kulübü, başkanı Adil Gevrek, İslam aleminin ve Malatyalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlarımızla bayramlaşma töreninde bir araya geldik. Perşembe günü Partizan ile oynayacağımız rövanş maçıyla da bir bayram daha yaşatmak istiyoruz. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak turu geçeceğimize inanıyoruz. Buna taraftarın da inanması lazım. Taraftarlarımızın Partizan maçında stadı doldurmasını bekliyoruz. Hep beraber inşallah Allah’ın izniyle ikinci bir bayramı yaşarız" dedi.

"ALLAH'IN İZNİYLE TÜRKİYE'YE BU ONURU, GURURU YAŞATIRIZ"

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup olduklarını anımsatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaştığımız Olimpija Ljubljana ile ilk maçta Malatya’da 2-2 berabere kaldık, ikinci maçta rakibimizi deplasmanda 1-0 yendik. Bu maçı da niye 2-0 kazanmayalım? Biz bunu yapacak güçteyiz, inanıyoruz. Allah'ın izniyle turu geçen biz oluruz ve sadece Malatya değil Türkiye'ye de bu onuru, gururu yaşatırız" diye konuştu

"UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK HEDEFİMİZ"

Gevrek, kendisine yöneltilen 'Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefiniz ne olacak' sorusuna ise "5 senedir hedefsiz bir şey söylemedik. Mutlaka hedefimiz var, Malatya'nın olduğu her yerde hedef vardır. Hedefimiz ligi en güzel yerde bitirmek. Bazı şeyleri çok önceden konuşmak doğru değil. Avrupa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yer alıyoruz, her üç kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ama sadece sportif anlamda hedef göstermedik. Hem sportif anlamda, hem ekonomik anlamda hedeflerimizim yanında altyapıda yatırımlarımızın olması lazım. Biz bu üçünü bir arada götürmeye gayret ediyoruz. Çünkü ekonomik olarak çok iyi gitmeliyiz. Biz çok şükür 5 senedir ekonomik ve sportif anlamda hedeflerimizi tutturduk. Bizim için bu sene üç kulvarda mücadele etmek zor olacak ama mutlaka hedefimiz var. Hedefimiz bu sezon Süper Lig'i en güzel yerde bitirmek. Türkiye Kupası'nda da kupayı almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma hedefimiz var. İnşallah bu hedeflere hep birlikte taraftarımızla, camiamızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla bir, diri ve güçlü olursak ulaşırız" cevabını verdi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe derken Beşiktaş'a geliyor! Konoplyanka...
Fatih Terim'den flaş karar! Emre Mor...
Andre Ayew şaşırttı! İlk maçında iki gol attı...