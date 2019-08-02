Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman?
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı. Bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor'un rakibi Partizan oldu. Peki, Yeni Malatyaspor Partizan maçı ne zaman?
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Sırbistan ekibi Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, 3. tur maçlarının tarihi merak konusu oldu. İşte, Yeni Malatyaspor Partizan maçına ilişkin detaylar...
Evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşti. 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Müsabakaya ilişkin diğer detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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