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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor öne geçtiği maçı kaybetmiyor

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Yeni Malatyaspor öne geçtiği maçı kaybetmiyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki iki sezonunda da öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunu geçirdiği Spor Toto Süper Lig'de öne geçtiği 24 maçı kaybetmedi. Tarihinde ilk kez geçen yıl Süper Lig'e yükselen Malatya ekibi, bu sezon gösterdiği performansla da dikkati çekiyor. Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan toplayan sarı-siyahlılar, lider Medipol Başakşehir'in 9, ikinci Galatasaray'ın 5, üçüncü Beşiktaş'ın ise 2 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Söz konusu 21 müsabakada 33 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Malatya ekibi, zirve takibini bırakmıyor. Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, söz konusu iki sezonda öne geçtiği 24 maçta mağlup olmadı. Sarı-siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor (2), Trabzonspor, Gençlerbirliği, Galatasaray, Kayserispor (2), Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe (2), Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği 6 karşılaşmada ise 1 puana razı oldu. Malatya temsilcisi, geçen sezon ilk golü bulduğu Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile bu sezon öne geçtiği Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

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7 maçta kalesini gole kapattı

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut döneminde özellikle savunmada iyi bir grafik çiziyor. Süper Lig'de 21 haftada kalesinde 23 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor, ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. Malatya ekibi, bu sezon Fenerbahçe, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor maçlarında maçlarında gol yemedi.

"Futbolcularımızın performansı hepimizi mutlu ediyor"

Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde takım olarak iyi performans sergilediklerini söyledi. Ligde iki sezondur güzel işlere imza attıklarını dile getiren Gündüz, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini aktararak, "Ligde geçen sezon ve bu sezon öne geçtiğimiz maçlarda yenilmedik. Bu, teknik ekip ve futbolcularımızın işini ne kadar önemsediğini ve severek yaptığını gösteriyor. Süper Lig'e çıktığımızda burada kalıcı olmayı hedeflediğimizi söylemiştik. İnşallah bu yenilmeme geleneğimiz uzun yıllar devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde takımda iyi bir arkadaşlık ortamının da oluştuğunu aktaran Gündüz, "Takım olmayı başardık. Sezonu güzel bir yerde tamamladık. Bu sezon da yapılan transferlerin ne kadar doğru olduğu geride kalan bölümde belli oldu. Takımda arkadaşlık da aynı şekilde devam ediyor. Başarımızdaki başrol bu. Bununla beraber disiplinli ve özverili mücadele eden futbolcularımızın performansı hepimizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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