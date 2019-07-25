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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana: 2-2

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Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana: 2-2

UEFA Avrupa Lig'i 2'nci Ön eleme Turu birinci maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. Malatya temsilcisi ikinci turun ikinci maçını ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da oynayacak.

STAT: Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portekiz), Rui Licinio Barbosa Tavares (Portekiz), Bruno Rodrigues (Portekiz)

YENİ MALATYASPOR: Fabien Ceddy Farnolle - Nuri Aydın (Dk.62 Ahmed Ildız), Murat Yıldırım, Bifouma Koulossa, Hadebe, Adis Jahovic, Mitchell Donald (Dk.64 Guilherme), Moryke Fofana (Dk.75 Berk), İssam Chebake, Erkan Kaş, Arturo Moina Meza

OLIMPIJA LJUBLJANA: Nejc Vidmar - Macky Bagnack, Endri Çekiçi, Ante Vukusic (Dk.90 Haris), Goran Brkic (Dk.70 Marko), Mario Jurcevic, Miral Samardzic, Eric Boakye, Stefan Savic, Tomislav Tomic, Asmir Suljic (Dk.73 Luka)

GOLLER: Dk.20 Mina, Dk.65 Jahovic (Yeni Malatyaspor) - Dk.13 Vukusic, Dk.74 Stefan (Olimpija Ljubljana)

SARI KARTLAR: Mina, Guilherme (Yeni Malatyaspor) Endri Çekiçi, Bagnack (Olimpija Ljubljana)

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada orta sahada topla buluşan Savic, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayı içinde şutunu çekti, onun vuruşunda top üstten auta çıktı.

13'nci dakikada gelişen Olimpija Ljubljana atağında arka direkte topla buluşan Vukusic topu ağlara gönderdi: 0-1.

20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mina şutunu çekti, Bifouma'ya da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

33'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Jahovic'in vuruşunda top auta çıktı.

42'nci dakikada sağdan gelişen atakta ceza sahası içine giren Fofoana pasını Bifouma'ya gönderdi, onun vuruşunda savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

65'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Jahovic'in yere düşürülmesine hakem Joao Pedro Silva Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu yapan Jahovic, topu kaleci Nejc Vidmar'ın solundan ağlara gönderdi: 2-1.

74'üncü dakikada sağ kanatta ceza sahası içerisinde topla buluşan Stefan kaleye vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

81'inci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Stefan, kaleye vurdu. Onun vuruşunda topu kaleci Farnolle kornere çeldi.
90+3'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Guilherme'in pasıyla buluşan Ahmed, yerden sert vurdu. Onun vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sonuçlandı.

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