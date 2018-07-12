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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.07.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor "nokta transferler" hedefliyor

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Yeni Malatyaspor "nokta transferler" hedefliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transfer döneminde 3 futbolcuyla yollarını ayırırken 3 oyuncuyu da renklerine bağladı.

Malatya ekibi, takıma kiralık olarak gelen Matheus Doria Macedo, Aytaç Kara ile Gilberto ile yollarını ayırdı. 

Transfer döneminde "ince eleyip sık dokuyan" ve bütçenin dışına çıkmamaya özen gösteren kulüp, bu dönemde ise ilk olarak Sırp Danijel Aleksic ile anlaştı. 

Takımın 10 numara arayışına çare olarak alınan Aleksic, geçen sezon İsviçre takımlarından FC St. Gallen 1879'in forması altında ligde 28 karşılaşmada 7 gol atıp, 3 asist yaptı. 

Geçen sezon başından bu yana gol yollarında sorun yaşayan Yeni Malatyaspor, bu problemi de tecrübeli Ömer Şişmanoğlu'yla aşmayı planlıyor. 
Konyaspor, Eskişehirspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe'nin formalarını giyen Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'de oynadığı 149 karşılaşmada 37 gol attı. 

Genç oyunculara her zaman şans veren Malatya temsilcisi, orta sahasını da 22 yaşındaki Ahmet Ildiz ile güçlendirdi. Ildiz, geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 13 karşılaşmada 485 dakika görev aldı. 

"BU LİGDE UZUN YILLAR KALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesiyle transfer komitesinin çalışmalarına başladığını belirtti. 

Yönetim kurulu olarak transferleri yıldız isimler yerine takıma katkı sağlayacak oyunculardan yapma kararı aldıklarını kaydeden Gündüz, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. 

Transfer piyasasının çok durgun ve fiyatların da yüksek olduğunu dile getiren Gündüz, "Geçen sezon da bütçemizi iyi idare ettik. Süper Lig gerçekten çok zor bir yer. Burada ekonomiyi iyi tutamadığınız takdirde birçok sorunla karşılaşırsınız. Biz de transfer noktasında bu konuyu hep göz önünde bulundurduk.

Hedefimiz takıma en iyi katkıyı verecek futbolcuları renklerimize katmak." diye konuştu. 

Gündüz, teknik heyetin istediği futbolcularla görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, yıllarca ligde mücadele edecek takımın kemik kadrosunu kurmak istediklerini vurguladı. 

Transfer döneminin biteceği 31 Ağustos'a kadar görüşmelerin süreceğini aktaran Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi takıma faydalı olacağını düşündüğümüz tüm oyuncularla görüşmeyi sürdüreceğiz. Bu süreç içerisinde bizim takımımızdan da gidecek oyuncular olabilir. Bütçemizi aşmadan gereksiz harcamalar yapmadan transfer dönemini en iyi şekilde sonlandıracağız. Süper Lig'in gerçekten bir rengi ve heyecanı olduk. Takımın kemik kadrosunu oluşturup bu ligde uzun yıllar kalmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizden desteklerini çekmesinler. Onlara bu sezon da çok güzel, mücadeleci bir takım izleteceğiz."

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