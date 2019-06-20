Yeni Malatyaspor, Moryke Fofana'yı transfer etti | Son dakika transfer haberleri
Evkur Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer ettiğini duyurdu.
Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Yeni Malatyaspor ilk transferini gerçekleştirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Fildişili forvet oyuncusu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fofana'nın bu hafta sonuna kadar kente gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
İşte Yeni Malatyaspor'un Fofana paylaşımı:
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takıma takviyeler yapacaklarını açıklamıştı...
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