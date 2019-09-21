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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.09.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor ligde, sahasında Galatasaray'a geçit vermedi!

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Yeni Malatyaspor ligde, sahasında Galatasaray'a geçit vermedi!

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.

Tarihinde ilk kez önceki yıl Süper Lig'e yükselen Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'a geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, ligin 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü karşılaşacağı rakibini bu maçta da geçerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

- Rakibine sahasında sadece kupa maçında yenildi

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. Geçen sezon tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

- Galatasaray ile 7. randevu

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, 22 Eylül Pazar günü resmi maçlarda 7. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

- "Maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz"

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 4 haftada iyi performans sergilediklerini söyledi.

Lige sahalarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ardından Trabzonspor ile Alanyaspor maçlarından puansız ayrıldıklarını hatırlatan Çelikel, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında ise çok iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını kaydetti.

Çelikel, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Takımımıza güveniyoruz ve umutluyuz. Önümüzde Galatasaray ile zorlu bir maç yapacağız. Galatasaray büyük bir camia ancak biz kendi oyun stilimizle sahada galibiyet için mücadele edeceğiz. Bizi üzen tek şey sakat futbolcularımız. Sakat oyuncularımızın yerine oynayacak futbolcularımız da en az onlar kadar faydalı olacaklar. Umutluyum, inşallah Galatasaray maçını da kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

- "Daha iyi işler yapacağız"

Sahalarında oynadıkları maçlarda Galatasaray'a üstünlük sağladıklarını hatırlatan Çelikel, "Lig maçlarında evimizde Galatasaray ile oynadığımız maçları kaybetmedik. Pazar günkü maçı da kazanıp bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz geleneği sürdürmek. Takımın oyun performansından memnunuz. Sağ olsun hocamız da bize oyun olarak geleceğe dönük umut veriyor. Galatasaray güçlü bir takım ama Yeni Malatyaspor da güçlü. Yenilmesi zor, oyuna hakim olan bir takımız. Bu sezon göze hoş, seyri daha güzel oyun oynayacağız demiştim ve buna başladık. Allah bozmasın biz bu oyun anlayışında ileriye dönük daha iyi işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikel, Galatasaray maçına tüm taraftarları beklediklerini aktararak, "Bütün taraftarı tribüne bekliyoruz. Taraftar varsa biz güçlüyüz, hepsini maça bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

Yeni Malatyaspor ligde, sahasında Galatasaraya geçit vermedi

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