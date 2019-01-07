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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.01.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'den transfer müjdesi

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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'den transfer müjdesi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiklerini belirterek, "Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız." dedi. Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, devre arası transfer çalışmaları ve ikinci yarı hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi performans sergilediklerini söyledi. Gevrek, sezonun ilk yarısını hedefledikleri 27 puanın üzerinde tamamladıklarını dile getirerek, ilk yarı koydukları hedefe ulaştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladık. Bunun için mutluyuz. Devre arasında takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye, Boutaib ise Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu. Her iki oyuncumuz da takıma önemli katkılar sağladı. Bundan sonraki hayatlarında onlara başarılar diliyorum. Giden futbolcuların yerini dolduracağız." diye konuştu.

- "4-5 transfer yapacağız"

Gevrek, devre arası transfer çalışmalarını, tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Antalya'daki kamp çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Devre arası transfer dönemi çok zor. Ancak yine de bu dönemi en iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda 4-5 transfer yapacağız. Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız. Yeni transferleri kampa yetiştirerek takıma çabuk uyum sağlamalarını hedefliyoruz." Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferiyle kadrolarına kattıkları Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı'nın, takımın Antalya'daki kampına katılarak antrenmanlara başladığını kaydetti.

- "İkinci yarıda daha başarılı olmayı hedefliyoruz"

Devre arası transfer dönemini verimli şekilde kapatmak istediklerini bildiren Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi yerde tamamladık. Transferleri hızlıca gerçekleştirip, sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek. Yapacağımız transferlerle kadromuzu güçlendirerek, ikinci yarıda daha başarılı olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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