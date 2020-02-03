Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılan ve oynadığı son 10 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.

Sergen Yalçın’dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Alanyaspor karşısında aldığı yenilgiyle 24 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı rakamlarına da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kendi kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Malatya temsilcisinde sarı kart cezalısı olan Hadebe ve Murat Yıldırım bu müsabakada forma giyemeyecek.

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