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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor!

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Yeni Malatyaspor, İstanbul şanssızlığını kırmak istiyor!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı ve galibiyet alamadığı maçlara Fenerbahçe karşısında nokta koymak istiyor.

Ligde ikinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, kendi saha ve seyircisi önünde geçen sezondan bu yana Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi zorlu maçlarda iyi performans gösterirken, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda galibiyet alamadı.

İlk Süper Lig tecrübesinde geçen sezon İstanbul'da Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybeden Malatya temsilcisi, bu sezon da deplasmanda Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor, Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak, hem iyi gidişatını sürdürmek hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor.

- "Korkusuzca ilerlemeye çalışıyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin şu an ligde bulunduğu konuma kimsenin aldanmaması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin her zaman güçlü olduğunu anlatan Ravcı, "İkinci yarıda aldığımız Göztepe galibiyeti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmanın moraliyle İstanbul'a geldik. Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Hayallerimiz doğrultusunda korkusuzca ilerlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ravcı, Fenerbahçe karşılaşmasına zihinsel olarak da iyi hazırlandıklarını belirterek, "Her zaman söylediğimiz gibi, başarının temeli motivasyon ve disiplindir. Herhangi bir dış etkenin bunu bozmasına müsaade etmiyoruz. Bu ligde yenilmeyecek hiçbir takım yok. Her maça aynı ciddiyetle çıktık, hedeflerimize ulaşmamız için her geçen hafta daha iyi olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulundukları konuma bir günde ulaşmadıklarına dikkati çeken Ravcı, şunları kaydetti:

"Burayı kaybetmemek için heyecanımızı ve coşkumuzu hep diri tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın her maçta ortaya koydukları kazanma ruhu ve karakteri ne kadar özel futbolculara sahip olduğumuzun göstergesidir. Onlarla
her zaman gurur duyduk. Oyuncularımızın Fenerbahçe maçına da Yeni Malatyaspor kulübüne olan aidiyet duygusuyla çıkacaklarına eminim. Fenerbahçe maçını kazanarak İstanbul şanssızlığımızı da sona erdirmek istiyoruz." 

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