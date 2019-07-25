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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.07.2019 - 02:30, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor ilk Avrupa sınavında! iddaa'da galibiyetlerine...

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Yeni Malatyaspor ilk Avrupa sınavında! iddaa'da galibiyetlerine...

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Yeni Malatyaspor, ilk kez bu arenada boy gösteriyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

YENİ MALATYASPOR - OLIMPIJA LJUBLJANA

- Yeni Malatyaspor, Erol Bulut'un ayrılışı sonrası geçen sezonun sonunda Ali Ravcı'yı takımın başına geçirmişti. Yeni sezona ise Sergen Yalçın'la başladılar...

- Savunmaya Hadebe, orta sahaya Fofana, hücuma ise Gökhan Töre ve Adis Jahovic takviyeleri yapıldı. Guilherme'nin kira sözleşmesi uzatıldı. Son olarak da Ghaylen Chaaleli ile sözleşme imzalandı.

- Tunuslu oyuncu ile birlikte Bülent Cevahir ve Sincere Seth, Avrupa'ya verilen listede yer almadı... Adem Büyük ve Aleksic takımdan ayrıldı...

- Olimpija Ljubljana ise sezonu bizden daha erken açtı.

- İç sahada kaybettikleri Rigas'ı, deplasmanda yeni Avrupa'da tur atladılar... Ligde ise oynadıkları 2 maçta fire vermediler...

- Kanatlarda oynayan Asmir Suljic ve Luka Menalo'ya dikkat!

Yeni Malatyaspor ilk Avrupa sınavında iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN, TEMSİLCİMİZE GÜVENİYOR!

Yeni Malatyaspor, Erol Bulut sonrası teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getirerek yeni bir sayfa açtı. Sözleşme uzatmayan Adem Büyük, Galatasaray yolunu tutarken Aleksic’i ise Suudi Arabistan’a sattılar.

Konyaspor’dan Jahovic ve Fofana dışında Beşiktaş’tan Gökhan Töre gibi önemli takviyelerle kadrolarını güçlendirdiler. 

Olimpija, Slovenya Ligi’nde geçen sezon ikinci olmuştu. Bu yıl ligleri bize göre erken başladı. Bravo’dan sonra Domzale engelini de kayıpsız geçerek 2'de 2 yaptılar. Avrupa Ligi’nde ilk turda ise Letonya temsilcisi Rigas’ı elemişlerdi. Geçen sezon 19 gol atan Kronaveter’i Maribor’a kaptırsalar da sezona oldukça iyi başladılar. 

Yeni Malatyaspor adına önemli bir tecrübe olacak. Sergen Yalçın faktörünü göz ardı etmemek gerek. Taraftar desteğini arkasına alacak temsilcimiz, rakibin rüzgarını keser. Galibiyet bizim olur.

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