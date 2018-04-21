Yeni Malatyaspor'da futbolcular idmana çıkmadı
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Yeni Malatyaspor'da futbolcular, primlerini alamadığı gerekçesiyle bugün saat 14.00'da yapılması gereken antrenmana çıkmadı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da sular durulmuyor. Süper Lig'in 30. haftasında yarın akşam Beşiktaş'a konuk olacak Doğu ekibinde futbolcular, primlerini alamadıkları gerekçesiyle saat 14.00'da yapılacak olan antrenmana katılmadı. 2-3 ayı geçkin süredir primlerini alamadığı belirtilen Malatyaspor'da oyuncuların, sonunda böyle bir uygulamaya gitme kararı aldığı belirtildi.
Yıllık ücretlerini alan fakat prim ödemelerini alamayan Yeni Malatyaspor'lu futbolcular, perşembe günü antrenmana da katılmamıştı.
Süper Lig'e bu sezon yükselen Yeni Malatyaspor, topladığı 38 puan ile 10. sırada bulunuyor.
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