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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 12:00,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanında

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne (Gaziantep FK) konuk olacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

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