Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı biletleri satışta
Evkur Yeni Malatyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası yarı final eleme karşılaşmasında Galatasaray ile oynayacağı maç biletleri satışa sunuldu.
25 Nisan Perşembe günü saat 20.00’da 25 bin kapasiyeli Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 8 (Kuzey üst) 10 TL, Kategori 7 (Kuzey alt) 15 TL, Kategori 6 (Güney üst) 10 TL, Kategori 5 (Günet alt) 15 TL, Kategori 4 (Doğu üst) 40 TL, Kategori 3 (Doğu alt) 45 TL, Kategori 2 (Batı üst) 60 TL, Kategori 1 (Batı alt) 80 TL, Misafir Tribünü: 13 TL.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kalmıştı. Her iki sarı- kırmızılı takımın oynayacağı eleme maçından galip gelen takım finale yükselecek. Ziraat Türkiye Kupası’nı şampiyon olarak tamamlayan takım ise Avrupa Kupaları’na direkt olarak gruplardan katılarak Türkiye’yi temsil edecek.
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