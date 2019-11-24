Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'de forvet kim olacak?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vedat Muric ve Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Isla forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, forvette Moses’i oynatacağı öğrenildi. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe rakibini mağlup eder, Demir Grup Sivasspor da İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşarsa, 9 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.



YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig’de 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan maç 24 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.

LİG DURUMU



Ligde geride kalan 11 haftada 20 puan toplayan Fenerbahçe, milli aradan önce Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti. Bu sezon 13 puan kaybının 8'ini deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 5 maçta 2 galibiyet alabildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen ve bu sürede 3 galibiyet, 2 beraberlik alan BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 12. haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Sarı-siyahlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.



Sakatlığı devam eden Max Kruse, bu hafta da takımını yalnız bırakacak. Ligde geri kalan 11 haftanın tamamında ilk 11'de oynayan Kosovalı santrfor Vedat Muric de Malatya'da olmayacak. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muric, sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek.



Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Muric 51 maç sonra yok



Vedat Muric, sakatlığı nedeniyle ligde 51 karşılaşma sonra sahaya çıkamayacak.



Kosovalı santrfor, son 3 sezonda forma giydiği Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de, ligde aralıksız olarak 51 maça ilk 11'de sahaya çıkmış ve bunların 37'sinde 90'ar dakika sahada kalmıştı.



Son olarak TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor forması giyerken kart cezası nedeniyle maç kaçıran Vedat, 2017-2018'in son 6, 2018-2019'un 34 haftası ve bu sezonun 11 karşılaşmasında da ilk 11'de forma giydi.



Mevlüt Erdinç ilk 11'e



Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıkacak.



Sarı-lacivertli takımın kadrosuna sezon başında katılan Mevlüt, tek 90 dakikasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu karşısında oynadı.

Mevlüt, Süper Lig'de de 4 maçta sonradan oyuna dahil olurken, Fenerbahçe formasıyla henüz skor katkısı yapamadı.



Karşılaşma Malatya'da



BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 11 haftada, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 18 puan toplayarak, ligde üst sıralara tutunma mücadelesini sürdürüyor.



Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.



Sergen Yalçın cezalı



Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olması bekleniyor.



Kart cezalısı olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ile Zimbabve Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Hadebe ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

Yeni Malatyaspor'un sahasında 'dört büyüklere' karşı karnesi iyi



Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.



Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda yükselen Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Sarı-siyahlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.



Malatya ekibi, 24 Kasım Pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.