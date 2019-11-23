Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 12. haftasında, Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında mücadele verecek. Ligde 20 puanla 3. sırada yer alan sarı lacivertliler sahadan üç puanla ayrılarak liderlik yarışını devam ettirmek istiyor. Yeni Malataspor ise kendi evinden galibiyetle ayrılmak için performans sergileyecek. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, maçla ilgili detaylar.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Taraftarın heyecanla takip edeceği müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde geride kalan 11 haftada, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 18 puan toplayarak, ligde üst sıralara tırmanan Malatyaspor, rakibi karşısında liderlik için mücadele verecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. İşte, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçıyla ilgili bilgiler.
YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig’de 12. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan maç 24 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanacak.
SERGEN YALÇIN CEZALI
Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olması bekleniyor.
Kart cezalısı olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ile Zimbabve Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Hadebe ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Mevlüt Erdinç depremi
Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı nedeniyle müsabakanın kamp kadrosunda yer almadı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın karşılaşma öncesi yaptığı son antrenmanda bacağında ağrı hissetti. Çekilen MR'ın ardından Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in yanı sıra diğer santrfor Vedat Muric de sakatlığı nedeniyle Malatya'ya götürülmedi.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla da BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin BtcTurk Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Victor Moses.
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