Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı
Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren başarılı file bekçisi Fabien Farnolle ile yeniden anlaşmaya vardı.
Sergen Yalçın'ın takımın başına geçtiği Yeni Malatyaspor'da iç transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren başarılı file bekçisi Fabien Farnolle ile yeniden anlaşmaya vardı.
Yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fabien Farnolle, bugün yapılan görüşmeler sonucu 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak yeniden Evkur Yeni Malatyaspor'umuzda" ifadeleri kullanıldı.
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