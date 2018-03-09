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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriYeni Malatyaspor, evinde "büyük" serisine devam etmek istiyor
Futbol Yeni Malatyaspor, evinde "büyük" serisine devam etmek istiyor
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Futbol
09.03.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, evinde "büyük" serisine devam etmek istiyor

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Yeni Malatyaspor, evinde "büyük" serisine devam etmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyet şansı tanımadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray takımlarına Fenerbahçe'yi de eklemek istiyor.

Sarı-siyahlılar, "dört büyükler" olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında sadece deplasmanda mağlubiyet yaşadı. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, bir hafta sonra sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi. Ligin 13. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Malatya ekibi, son olarak 16. haftada Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek, önemli bir başarıya imza attı. Kendi saha ve seyircisi önünde rakiplerine geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 24 haftada aldığı 8 mağlubiyetin üçünü evinde yaşadı.

Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek olan sarı-siyahlılar, pazar günü konuk edecekleri Fenerbahçe'den puan alarak hem taraftarını mutlu etmeyi hem de iç sahada "büyük" takımlara olan yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 9. sırada bulunuyor.

 

"FENERBAHÇE MAÇIYLA İYİ GİDİŞATIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları oyundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Puansal anlamda hiç kimsenin tahmin etmediği noktada olduklarını kaydeden Ravcı, büyük takımlara karşı iyi mücadele edip, iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.

Ravcı, iç sahada güzel performans sergilediklerini ifade ederek, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarından aldığımız sonuçlar belli. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Neden Fenerbahçe maçında da iyi bir sonuç olmasın? Bunu söylerken oyuncularımıza güvendiğimiz için bu duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başından itibaren bütün oyunculara güvenlerinin hep en üst seviyede olduğunu aktaran Ravcı, futbolcularının da hem kendilerini mahcup etmediklerini hem de emeklerinin boşa gitmediğini dile getirdi.

Saha içerisinde her zaman mücadeleci olduklarını vurgulayan Ravcı, şunları söyledi:

"İnşallah Fenerbahçe maçıyla da yine hem iyi gidişatımızı sürdürürüz hem de şehre yeniden bir dinamik getirip taraftarlarımızı mutlu ederiz. Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Biz bugüne kadar çıktığımız bütün maçlara takım farkı gözetmeksizin çalıştık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçın diğerlerinden bir farkı var. Bu takım Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi, kadroları çok iyi. Bunu inkar edemeyiz. Ama biz de Yeni Malatyasporuz. Bu ligin iyi bir ekibiyiz."

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