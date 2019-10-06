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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor en skorer sezon başlangıcını yaptı! İlk 7 hafta 16 gol...

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Yeni Malatyaspor en skorer sezon başlangıcını yaptı! İlk 7 hafta 16 gol...

Süper Lig'de 7. haftayı 5-1'lik Yukatel Denizlispor galibiyetiyle kapatan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu sezon en golcü dönemini yaşıyor.

Süper Lig'e sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından inişli çıkışlı performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligin ilk 7 haftasında 16 gol kaydetti. Maç başına 2,28 gol ortalamasıyla oynayan Malatya ekibi, iç sahada yaptığı 4 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.

Sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup eden, Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 3-2 yenilen Malatya ekibi, sonraki hafta ise deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan, Antalyaspor'a ise 3-0 yenilen sarı-siyahlılar, bu hafta ise Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik sonuçla geçti.

- Sahasında 7 puan topladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

İç sahadaki 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, ligde 10 puanının 7'sini evinde elde etme başarısı gösterdi.

- Süper Lig'deki en skorer başlangıç

Yeni Malatyaspor, son 3 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de en skorer başlangıcını yaptı.

Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunun ilk 7 haftasında 13, 2018-2019'da ise 7 gol atan sarı-siyahlılar, bu sezon kaydettiği 16 golle son 3 sezonun en golcü dönemini geçiriyor.

- En golcü isim Jahovic

Yeni Malatyaspor'un yaz transfer döneminde Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet Adis Jahovic, takımın en skorer ismi oldu.

Jahovic, Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında ise 3 gol kaydetti.

Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques ise ligde attığı 3 golle bu futbolcuyu takip etti.

Sarı-siyahlılarda ligde Mitchell Donald ve Thievy Bifouma 2'şer, Eren Tozlu ve Moryke Fofana ise 1'er gol kaydetti.

- "Güzel maçlar seyrettireceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçında çok iyi oynayarak farklı galibiyet aldıklarını söyledi.

İyi bir takıma sahip olduklarını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Oynadığımız maçlarda sahaya yansıttığımız futboldan son derece memnunuz. Futbolcularımızı kutluyorum. Bu sezon, geçen sezondan daha farklı Yeni Malatyaspor var. Geçen yıl rakibi karşılayan bir takımdık, bu sezon ise oynayan bir takımız. Bu seyir zevki açısından da son derece önemli. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibinin verdiği direktifler doğrultusunda futbolcularımız, hücum futbolu oynuyor, bu da göze hoş geliyor. Bu mücadelede forvetlerimiz öne çıkıyor. Bu ilerleyen günlerde sistem olarak daha iyi oturacak."

Çelikel, eksik futbolcularının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımımızın yarısı yok. Gökhan Töre, Bifouma, Mina sakat. Hamle gücümüzde bayağı eksik var ama hamdolsun milli maç dolayısıyla lige verilen arada eksik futbolcularımız aramıza dönecek. Takım olarak iyi oynuyoruz. Antalyaspor maçını çıkarırsak takımımız yenildiğimiz maçlarda güçlü oynayarak yenildi. Bu mücadeleyi sürdürürsek emin olun Yeni Malatyaspor hem futbol hem de seyir zevki açısından çok daha iyi yerlere gelir, buna inanıyoruz. Türkiye'ye seyir zevki açısından güzel maçlar seyrettireceğiz." 

Yeni Malatyaspor en skorer sezon başlangıcını yaptı İlk 7 hafta 16 gol...

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