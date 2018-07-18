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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
18.07.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

"Yeni Malatyaspor, emin adımlarla ilerleyecek"

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"Yeni Malatyaspor, emin adımlarla ilerleyecek"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, önlerine büyük hedefler koymadıklarını, emin adımlarla her sezonu bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Düzce'de kampta olduğunu ve yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hedeflerinin her sezon ligi bir önceki sezon göre üst sıralarda tamamlamak olduğunu kaydeden Gündüz, bu süreçte Avrupa kupaları veya şampiyonluk gibi bir amaçlarının bulunmadığını aktardı.

Gündüz, Avrupa kupalarına katılmak için takımların her şeyinin oturmuş olması gerektiğini savunarak, "Bunların başında altyapı ve tesisleşmenin tam oturması lazım. Avrupa'ya giden takımlar ligden düşme adayı oldular genelde. Bunun nedeni ise kadronun arkasında iyi alternatiflerin bulunmaması geliyor. Bu tür hedefleri koymak için kurumsal altyapının tamamlanıp, kadroların sağlam olması gerekir." diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZ FORMALARININ HAKKINI VERECEKTİR"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüp borçlanmasıyla ilgili tutarın artık dönemin kulüp yöneticilerinden tahsil edeceği söylentilerini duyduklarını ve buna çok sevindiklerini dile getiren Gündüz, bu sayede menajer ve kulüp ilişkilerinin sınırlanacağını kaydetti.

Kendilerinin geçen yıl olduğu gibi bu sezon da bütçe konusunda disiplinden ödün vermeyeceklerinin altını çizen Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Kur farkı olmasaydı çok cüzi bir borcumuz olacaktı. Biz sağlam ve emin adımlarla nasıl gideriz hep bunu düşünüyoruz. Bu politikamızdan da asla ödün vermeyeceğiz. Taraftarlarımız bize, 'Yıldız oyuncu almıyoruz, herkes transfer yapıyor biz neden yapmıyoruz' diye kızmasın. Transferde takıma katkı sağlayacak oyuncuları izliyoruz ve anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız emin olsun geçen yıl olduğu gibi bu sene de futbolcularımız formalarının hakkını vererek çok güzel oyunlar sergileyeceklerdir."

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