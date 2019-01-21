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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor durdurulamıyor

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Yeni Malatyaspor durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı.

Mütevazı kadrosu ve sakatlıklardan eksik çıktığı ikinci yarının ilk müsabakasında Göztepe karşısında 3-2 galip gelen doğu ekibi, performansıyla parmak ısırtıyor.

Sarı kırmızılılar 2018-2019 sezonuna deplasmanda 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başlarken, sezonun ikinci yarısına da hızlı girerek 3-2’lik yine Göztepe galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptı. Malatya ekibi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı.

Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 32 puan topladı. Oynadığı 18 müsabakada 29 gol atan ve kalesinde 18 gol gören sarı-kırmızılılar, ligde konuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yendi, deplasmanda Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

İç saha karnesi daha iyi

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılılar, ligde çıktığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Taraftarı önünde 9 maçta 20 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Ç.Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe’yi yenerken, D.Grup Sivasspor ve Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, seyircisi önünde sadece Konyaspor maçından puansız ayrıldı. Malatya ekibi bu sezon sahasında oynadığı 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Ç. Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında gol yemedi.

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