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Yeni Malatyaspor deplasmanda galip

Süper Lig’in 10. haftasında, Gençlerbirliği sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Konuk takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Hürriyet Haber
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Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek , Esat Sancaktar , Erdem Bayık

Gençlerbirliği: Hopf , Ahmet Oğuz , Uğut Çiftçi , Sevich , Ahmet İlhan Özek (Manu dk. 78 ?), Scekic , Vedat Muriç , Ndiaye , Serdar Özkan (Skuletic dk. 88 ?), Khalili (Guidileye dk. 85 ?), Zeki Yavru ?

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Santos, Murat Duruer, İssah, Alper Uludağ, Orhan Şam, Da Silva

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir , Yalçın Ayhan , Pereira (Batuhan Altıntaş dk. 90 ?), Murat Yıldırım , Boutaib , Nacer Barazite (Turgut Doğan Şahin dk. 72 ), Sadık Çiftpınar , Adem Büyük (Murat Akça dk. 83 ?), Cissokha , Chebake , Diallo

Yedekler: Farnolle, Emre Selen, Eren Tozlu, Sincere, Meza, İssiar Dia, Emanuel

Gol: Boutaib (dk. 68) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Zeki Yavru (dk. 74) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Murat Yıldırım, Sadık Çiftpınar, Boutaib, Ertaç Özbir (Evkur Yeni Malatyaspor)

Yeni Malatyaspor deplasmanda galip

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada frikik için topun başına geçen Barazite’nin orta şut karışımı vuruşunu kaleci Hopf tek yumrukla kornere çeldi.

23. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Khalili’nin şutunu kaleci Ertaç soluna yatarak kurtardı.

26. dakikada Serdar’ın sol kanattan Ahmet İlhan’a gönderdiği ara pasta kaleci Ertaç erken hamle yaparak topu kontrol etti.

36. dakikada Uğur’un sol kanattan ortasında altıpas içinde savunmadan dönen top, penaltı noktası üzerindeki Zeki Yavru’nun önünde kaldı. Zeki’nin kaleye gönderdiği şutta top kalenin üstünden auta attı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada savunmadan gelen uzun topla sol kanatta topla buluşan Adem Büyük, Ahmet Oğuz’u çalımlayarak şutunu çekti, kaleci Hopf’u geçen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde bulunan Sevich kornere çeldi.

65. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan’ın ortasında Zeki Yavru'nun rövaşatası farklı şekilde auta çıktı.

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adem Büyük'ün pasında altıpas içinde Boutaib düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

74. dakikada Gençlerbirliği'nden Zeki Yavru kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

80. dakikada Boutaib’in yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Hopf son anda uzanarak çeldi. Dönen topla buluşan Adem Büyük’ün aşırtma vuruşu Hopf’ta kaldı.

 

Süper LigAnadolu Kulüpleri
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