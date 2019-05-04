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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, deplasman hasretini bitirmek istiyor!

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Yeni Malatyaspor, deplasman hasretini bitirmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 6 deplasman maçını kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor, 31. haftadaki Akhisarspor müsabakasından 3 puan alarak dış sahadaki galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu puanların 12'sini deplasmanda kazandı.

İlk yarı oynadığı 9 dış saha maçında 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, bu performansını ligin ikinci devresine taşıyamadı.

Kötü başlangıç yaptığı ikinci yarıda şimdiye kadar 6 deplasman maçına çıkan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup olurken sadece Atiker Konyaspor karşısında bir puan alabildi.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen ve 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdiren Evkur Yeni Malatyaspor, 31. haftada deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretini noktalamayı istiyor.

- Erdal Gündüz: "Hedefimiz ligi ilk 5 içinde bitirmek"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 hafta süren galibiyet hasretini Kasımpaşa karşısında sonlandırdıklarını hatırlattı.

Ligin ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını ancak 41 puan topladıklarını anımsatan Gündüz, "Biz kötü derken ilk yarıya kıyasla böyle konuşuyoruz. Şu an 41 puanla 7. sıradayız, bu da gerçekten büyük bir başarı. Hedefimiz kalan 4 maçımızı da kayıpsız atlatarak ligi ilk 5 içinde bitirmek. Bunu başarabilecek futbolculara ve teknik kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor, deplasman hasretini bitirmek istiyor

- "Yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Gündüz, ikinci yarıda deplasman karşılaşmalarında 3 puan alamadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"İlk yarıda topladığımız 29 puanın 12'sini deplasmanda kazandık. İkinci yarı ise gerçekten bir şanssızlık yaşıyoruz ve 6 maçtır kazanamadık. Kasımpaşa karşısında aldığımız galibiyetin moral ve motivasyonuyla inşallah bunu kıracağız. Akhisarspor karşısında deplasmanda galip gelerek hem şanssızlığımızı üzerimizden atıp hem de ligdeki yerimizi tam anlamıyla sağlamlaştırmak istiyoruz."

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra şu an takımın başında sportif direktör Ali Ravcı'nın olduğunu hatırlatan Gündüz, "Ali hocamız iyi bir performans gösterdi, oyuncularımız da sahada görev bilinciyle hareket ederek Kasımpaşa maçında galibiyeti aldı. Unutulmamalıdır ki biz eski teknik direktörümüz Erol Bulut ile de dostane şekilde ayrıldık. Hocamız takımımıza çok şey katmıştır ve bu, inkar edilemez. Erol hocamıza bundan sonraki teknik direktörlük yaşamında da başarılar diliyorum. İlk deneyimi takımımızda olduğu için onun her başarısı bizi ayrıca gururlandıracaktır." ifadelerini kullandı. 

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