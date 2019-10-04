Süper Lig'deki son dört iç saha maçının ikisini kaybeden Yeni Malatyaspor, aynı sayıda yenilgiyi bundan önceki 14 maçta elde etmişti. Süper Lig'de 14 sene sonra Malatya'da deplasmana çıkacak olan Denizlispor, bu şehirdeki ilk altı lig maçında üç puan alamazken, son üç maçta yenilmedi.

Bu sezon ligde Alanyaspor ile birlikte deplasmanda yenilmeyen iki takımdan biri olan Denizlispor, Süper Lig'de en son 1999/2000 sezonunun ilk dört dış saha maçını namağlup tamamlamıştı. Ligde sezonun ilk iki maçını kazanan Denizlispor, dört maçtır kazanamıyor. Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olan Denizlispor, lig tarihinde sadece 1986/87 sezonunun ilk altı haftasında kalesinde bu sayıda gol görmüştü. Bu sezon ligde sadece Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'dan daha fazla gol attı. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor'un ardından en fazla net gol pozisyonuna giren dört takımın ikisi bu maçta karşılaşacak. Denizlispor bu alanda lig üçüncüsü olmasına rağmen, net gol pozisyonlarından gol bulamayan tek takım konumunda.

Denizlispor forveti Hugo Rodallega bu sezon ligde en fazla şut girişiminde bulunan oyuncu olmasına rağmen, aynı zamanda en az bir gol atan oyuncular arasında gole çevirme oranı en düşük isim. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Guilherme'nin direkt katkısı var.

Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig’de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan Yukatel Denizlispor, bu akşam BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak.

Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacakÿmaçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde Denizlispor, ilk 6 haftayı 8 puanla 9’uncu sırada geçerken 7 puan alan Malatyaspor ise 13. sırada yer alıyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, gol atamama sıkıntısına son verip kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

OĞUZ: PUAN YA DA PUANLAR ALACAĞIZ

Denizlispor’un tecrübeli defans oyuncusu Oğuz Yılmaz, Yeni Malatyaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirtti. Takım olarak, oynadıkları maçlarda iyi bir performans sergilediklerini, son karşılaşmalarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Oğuz, "Deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip gibi gözüküyoruz. Deplasmanda Malatyaspor gibi baskılı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Biz de bu karşılaşmada iddialıyız. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Yediğimiz 3 golün 2’si ceza sahası dışından. Bu bir defans oyuncusu için de gurur verici" dedi.

ESTUPİNAN: GOL YOLLARINDAKİ SORUN ÇÖZÜLEBİLİR

Yeşil-siyahlılarınÿKolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan daÿson haftalarda yaşadıkları gol sıkıntısının çözüleceğini söyledi. Estupinan, "Kasımpaşa maçını kaybettiğimiz bir 3 puan olarak görüyoruz. Çünkü birçok fırsattan yararlanamadık. Bir türlü gol atamadık. Gol atamayınca da maçı kaybettik. Önümüzdeki maçlarda bu kaybettiğimiz 3 puanı telafi edeceğiz. Gol yollarında yaşadığımız sorunu çözebiliriz. Atamadığımız için bunlar konuşuluyor. Futbol böyledir, atamadığınızda hatalar konuşulur. Bu hatalarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için her hafta çok iyi çalışıyoruz. Malatyaspor karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

DENİZLİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Rodallega