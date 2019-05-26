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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.05.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Son umut!

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Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Son umut!

Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı, Süper Lig'in son görüntüsü için kritik bir öneme sahip olacak. Son hafta potada giren Bursaspor, kazanması halinde Göztepe maçından mağlubiyet haberi gelmesi bekleyecek. Peki, Yeşil Beyazlı takımın ligde kalabilmesi için kritik bir öneme sahip olan Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler

Deplasmanda üç puan mücadelesi verecek olan Bursaspor, ligde kalabilmek için sahada tüm kozlarını oynayacak. Devre arasında hazırlık maçı oynadığı rakibine karşı 4-0'lık mağlubiyet alan Bursaspor, şimdi ligde kalabilmek için var gücüyle sahaya çıkacak. Peki, Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, Bursaspor'u ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek. 

BURSASPOR'DA UMUTLU BEKLEYİŞ

Geçen hafta evindeki kritik mücadelede Göztepe ile golsüz berabere kalan Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek.

İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor'un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe'nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.

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