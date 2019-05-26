Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Son umut!
Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı, Süper Lig'in son görüntüsü için kritik bir öneme sahip olacak. Son hafta potada giren Bursaspor, kazanması halinde Göztepe maçından mağlubiyet haberi gelmesi bekleyecek. Peki, Yeşil Beyazlı takımın ligde kalabilmesi için kritik bir öneme sahip olan Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler
Deplasmanda üç puan mücadelesi verecek olan Bursaspor, ligde kalabilmek için sahada tüm kozlarını oynayacak. Devre arasında hazırlık maçı oynadığı rakibine karşı 4-0'lık mağlubiyet alan Bursaspor, şimdi ligde kalabilmek için var gücüyle sahaya çıkacak. Peki, Yeni Malatyaspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler
YENİ MALATYASPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor, Bursaspor'u ağırlayacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
BURSASPOR'DA UMUTLU BEKLEYİŞ
Geçen hafta evindeki kritik mücadelede Göztepe ile golsüz berabere kalan Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek.
İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor'un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe'nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.
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