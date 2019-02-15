Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup etmek isteyen siyah-beyazlı takım sahaya üç puan için çıkacak. İşte, Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dair detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor. Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ÜÇ MAÇ ÜST ÜSTE GALİBİYET OLACAK MI?

Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.

QUARESMA DÖNÜYOR

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

OĞUZHAN FORMA GİYEMEYECEK

Gözünde sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'un oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

YENİ MALATYASPOR FUTBOLCULARI İDDİALI

Evkur Yeni Malatyaspor'un futbolcularından Murat Yıldırım ile Guilherme, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını belirten Murat Yıldırım, "İnşallah güzel bir maç olur, 3 puan bizim olur. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız statta bizi desteklesin. Taraftar bizim için itici güç. Taraftarsız bir kişi eksiğiz." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısına iyi başladığını, takımın performansının da iyi olduğunu aktaran Murat Yıldırım, "Takımdaki rekabet futbolcular açısından iyidir, çünkü herkes daha fazla konsantre olarak, daha çok çalışıyor. Bu durum da takıma yansıyor ve daha iyi oluyor. Bizde de iyi futbolcular var. Zaten iyiyiz ama biraz daha iyi olarak ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı

Guilherme Costa Marques ise ligde ve Türkiye Kupası'nda kendileri açısından her şeyin iyi gittiğini belirterek, devre arasında yapılan transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirtti.

Devre arası kampında sakatlığından dolayı ikinci yarıya iyi hazırlanamadığını anlatan Brezilyalı futbolcu, "Maçlar da peş peşe geldi ama ben yeteneğimi ve takıma verebileceğim katkıyı biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Yakın zamanda bunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Guilherme, Beşiktaş'ın saygı duyulan büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "Bilinmesi gerekiyor, biz de evimizde çok güçlüyüz ve çok iyi oynuyoruz. Yapmamız gereken maça iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız." dedi.