Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Seth, İssam, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Aleksic, Ömer, Kamara
BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Leo, Hakan, Sunu, Kone, İbrahim, Taylan, Eduok, Opseth
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