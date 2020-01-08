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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 21:18,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek açıkladı: Alper, Oğuzhan ve Ekici'yi istiyoruz" | Transfer haberleri

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Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek açıkladı: Alper, Oğuzhan ve Ekici'yi istiyoruz" | Transfer haberleri

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk ve Mehmet Ekici'yi kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un, ayrıca Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'un gündemlerinde olduğunu dile getiren Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve Alper Potuk da önemli oyuncu. Kariyerleri iyi oyuncular onlar, şartlar oluşursa neden olmasın? Her takımın isteyeceği oyuncular. Gündemimizde var mı? Var. Bahsettiğim şartlar oluşursa olabilir. Herhangi bir girişimimiz henüz şartlar oluşmadığı için olmadı." dedi.

Guilherme için şu ana kadar bir teklif almadıklarını vurgulayan Gevrek, "Guilherme bizim için çok önemli bir oyuncu, çok katkı sağladı. İyi oyuncu, karakterli. Teklif gelirse ki 1,5 yıl daha kiralık anlaşması devam ediyor, Türkiye'ye gelirken, büyük takımların dışındaki takımları tercih etmedi, bizi tercih etti. Çok talipleri vardı. Büyük takımlardan teklif gelirse kolaylık yapacağız. Şu anda resmi bir teklif yok, resmi teklif olursa, kulübün ve oyuncunun menfaatini düşünerek önünü kesmeyiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılıyor ama resmi bir teklif olmadı sürece bir şey söylememiz etik olmaz" ifadelerini kullandı.

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