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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.08.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara verdi”

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara verdi”

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında dün akşam Partizan'ı sahasında 1-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda alınan 3-1'lik yenilgiden dolayı Avrupa’ya veda eden Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların gündemini İHA’ya değerlendirdi.

Partizan karşısında turu hak ettiklerini belirten Gevrek, “Sahada turu hak eden bir Malatya vardı. Ama hakem turu alıp onlara verdi. Ceza sahasında eller doğal pozisyonunda değilse ve top o ellere çarpıyorsa bu penaltıdır. Aynı penaltı Sırbistan’da aleyhimize verildi. Ancak her şeye rağmen biz aslında çok şey kazandık. Mesela Avrupa deneyimi kazandık. Çok tecrübesiz olmamıza rağmen istememiz ve inanmamız halinde Avrupa’nın deneyimli takımlarından birini yenilgiye sevinir hale düşüreceğimizi gördük. Hem şehrimizin, hem de kulübümüzün Avrupa Kupalarına aşina bir duruma geleceğine inanıyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatyalılar inanılmaz güzel bir tablo oluşturmuştu. Keşke bu geceyi turla süsleyebilseydik. Olmadı ama üzülmüyoruz, çünkü daha önemli şeyler kazandık” ifadelerini kullandı.

“Takviyeler yapmaya devam edeceğiz”

Gevrek, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Başakşehir maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de dile getirerek şunları söyledi:

“Artık Avrupa defterini kapattık. Önümüzde ligde oynayacağımız Başakşehir maçı var. Tek hedefimiz bu maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak. Tabii transfer süreci devam ediyor ve takımımızdaki eksik noktalara takviyeler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Malatya için güzel bir sezon olur.”

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara verdi”

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