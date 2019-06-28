Yeni Malatyaspor Avrupa'ya odaklandı

E.Y. Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Chebake, sezona iyi hazırlanıp, yer alacakları bütün kulvarlarda güzel sonuçlar almak istediklerini ifade ederek, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. İnşallah şimdi de onun meyvelerini yiyeceğiz. Tabii ki iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım, nitekim de öyle oluyor. İyi hazırlanıp Avrupa Ligi ve diğer kulvarlarda iyi sonuçlar almamız gerekecek" şeklinde konuştu.

Fas asıllı oyuncu, bir gazetecinin, 'Avrupa Ligi'nde ön elemede şansınızı nasıl görüyorsunuz?' sorusuna, "Tabii ki bu sezon zorlu geçecek ama herkesin kalitesini konuşturması gerekeceği bir sezon olacak. Çünkü üç kulvarda oynamak zor bir şey. Kaliteli oyunculara sahip olmanız lazım. Nitekim biz takımda böyle bir kaliteye sahibiz. Sadece bunu sahaya yansıtmamız lazım. İlk maçta da turu rahatlıkla geçeceğimize inanıyorum" cevabını verdi.

Chebake: "Sergen hocanın kaliteli bir isim olduğunu biliyoruz"

Başarılı futbolcu, bu sezon yeni bir teknik adamla çalışacaklarının hatırlatılması üzerine, "Öncelikle Sergen hocanın kaliteli ve Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri olduğunu biliyoruz. Hocalığı hakkında da çok iyi şeyler duydum. Tabii ki bende ofansif oynayan bir takımda daha iyi oynayabilirim diye düşünüyorum. Ofansifi seven bir futbolcuyum. Onun için iyi bir sezon geçireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Yıldırım: "İnşallah güzel bir sezon geçiririz"

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise Avrupa Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak, bu iyi başlangıcı lige de yansıtmak istediklerini belirterek, "Hayırlısıyla yeni sezona başladık. İnşallah yeni hocamızla güzel bir sezon geçiririz. Çalışmalara yeni başladık. Tabii eksik oyuncularımız var. Gelecek takım arkadaşlarımız bulunuyor" dedi.

Kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Yıldırım, duygularını da şöyle anlattı:

"Geçen sene güzel ve başarılı bir sezon geçirdik. Avrupa elemelerine katılacağız. Başkanımız benimle tekrar devam etmeyi istedi. Ben de takımlardan gelen tekliflerin eksi ve artılarını değerlendirdim. Gönlüm Malatyaspor'dan yana oldu ve burada kalmayı tercih ettim."

"İnşallah Avrupa Ligi'ne iyi başlarız"

Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin olarak da, "İki sezondur Süper Lig'de hedef hedef gittik. İlk hedefimiz ligde kalmaktı ve rahat bir şekilde ligde kaldık. İkinci senemizde sezona iyi başladık. Sonra hedefimizi yükselttik ve Avrupa'ya gitmeyi istedik. Çok şükür onu da yakaladık ve elemelere katılacağız. Şimdi yeni bir sezon ve yeni hocamız geldi. Bizden taktiksel olarak istekleri olacak. Biz de onu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Sağlıklı ve iyi bir kamp dönemi geçirip, ilk eleme maçımıza başlayacağız. Resmi olarak ilk kez Avrupa maçında boy göstereceğiz. İnşallah Avrupa Ligi'ne iyi başlarız. Galip gelerek büyük bir motivasyonla da lige başlayarak, iyi bir sezon geçirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımdan giden oyuncuların ardından yeni transferlerin de geldiğini dile getiren Murat Yıldırım, "Yönetim ve hocamız zaten transfer yapıp, giden oyuncuların eksikliklerini mutlaka dolduracaktır. Onlarda hem Avrupa hem de lig için buna göre hazırlanmışlardır. Şu an bir şey söylemek için erken ama Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yaparak bunu lige yansıtmayı istiyoruz. İnşallah başarılı olur ve güzel bir sezon geçiririz" diye konuştu.

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