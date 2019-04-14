Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlıyor. Serkan Çınar'ın yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed, Bifouma, Guilherme, Adem, Kamara
Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Lucas, Efecan, Campos, Fernandes
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