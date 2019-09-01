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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.09.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

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Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalya temsilcisi Alanyaspor'u sahasında ağırladı. Alanyaspor, Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

 Maçın önemli dakikaları

11. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın ceza sahası içerisine çıkardığı topa Nsakala'nın müdahale etmesiyle top kornere gitti.
20. dakikada Alanyaspor golü buldu. Juanfran'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza saha içerisinde iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
22. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının ceza sahası yayı üzerinde yaşadığı karambolde ceza sahası içerisinde topla buluşan Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
27. dakikada Guilherme'nin ceza sahası üzerinde kullandığı serbest vuruşu kaleci Marafona yumruklayarak uzaklaştırdı.
36. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.
44. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Siopis'in ceza sahası dışından gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Cisse topu ağlara gönderdi: 3-0
Karşılaşmanın ilk devresini Alanyaspor 3-0 önde tamamladı.
47. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı ikiye indirdi. Chaaleli'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bifouma sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 3-1
56. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışında buluşan Cisse'nin yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
57. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Orta sahadan topu kapan Donald, pasını Jahovic'e verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Jahovic, rakibinin baskısına rağmen ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-2
77. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Özer Özdemir'in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Bifouma'nın yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe (Dk. 45 Acquah), Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme (Dk. 45 Chaaleli), Fofana (Dk. 67 Eren Tozlu), Jahovic
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 60 Salih Uçan), Siopis (Dk. 81 Musa Çağıran), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 74 Tzavellas), Cisse
Goller: Dk. 20 Ceyhun Gülselam, Dk. 22 Junior Fernandes, Dk. 44 Cisse (Alanyaspor), Dk. 47 Bifouma, Dk. 57 Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Sakıb Aytaç, Dk. 41 Özer Özdemir, Dk.73 Chaaleli, Dk. 90 7 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 73 Siopis, Dk. 76 Nsakala (Alanyaspor)

Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

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Yeni Malatyaspor 2-3 Alanyaspor

 

 

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