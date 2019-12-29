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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 13:33,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor 15 yerli otomobil siparişi verdi

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Yeni Malatyaspor 15 yerli otomobil siparişi verdi

Süper Lig ekibi Btc Yeni Malatyaspor tanıtımı yapılan yerli otomobilden 15 tane sipariş verme kararı aldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve  yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

Yeni Malatyaspor 15 yerli otomobil siparişi verdi

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Yeni Malatyaspor 15 yerli otomobil siparişi verdi


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