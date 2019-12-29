Yeni Malatyaspor 15 yerli otomobil siparişi verdi

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...

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