Yeni Malatyaspor 1-0 Partizan
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.
Bu turda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya'da ağırladı. Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı.
Maçı 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, buna rağmen organizasyona veda etti.
Maçın önemli dakikaları
7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0
15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme'den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
45 5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Maçın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
79. dakikada Gökhan Töre'nin soldan ortasında Mustafa Akbaş'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Richard Cook, Neil Davies (İngiltere)
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 10 Rahman Buğra Çağıran), Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Chaalali, Guilherme (Dk. 74 Eren Tozlu), Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 68 Fofana), Jahovic
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Starhinja Pavlovic, Urosevic, Asano, Zdjelar, Scekic, Tosic (Dk. 71 Lutovac), Soumah (Dk. 82 Lazar Pavlovic), Sadiq (Dk. 90 6 Ozegovic)
Gol: Dk. 7 Jahovic (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 2 Mustafa Akbaş, Dk. 45 4 Chaalali, Dk. 64 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90 2 Jahovic (Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Scekic, Dk. 53 Sadiq, Dk. 77 Ostojic (Partizan)
Yeni Malatyaspor - Partizan maçından notlar
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırladı.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
TRİBÜNLER DOLDU
İlk kez 16 yıl önce UEFA'da İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Malatya, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Partizan taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde 100'e yakın taraftar yerlerini alırken, Malatyaspor taraftarları ise kendilerine ayrılan 25 bin 500 kontenjanda 20 bin bilet alarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi..
STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Partizan arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.
SARI-SİYAH BAYRAKLI DESTEK
Stada gelen taraftarlar, ellerinde sarı-siyahlı bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Yeni Malatyaspor bayrağı açtı. Bir grup taraftar da "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda" yazılı pankart astı.
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