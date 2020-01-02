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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

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Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, stadın zemin bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

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