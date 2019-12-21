Geride kalan 15 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor. Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Issam Chebake'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

Yeni Malatya Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesi öne çıkan notlar

Bugüne kadar Yeni Malatyaspor ile Rizespor arasında oynanan iki Süper Lig maçını da ev sahipleri kazandı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Sivasspor'a yenilen Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde sadece bir kez iç sahada üst üste iki mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmandan mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son üç karşılaşmada gol atamadı. Karadeniz ekibi, 2015/16'dan bu yana aynı sezon içinde dış sahada daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor. Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor. Rizespor ise karşılaşmaların son 15 dakikalarında henüz rakip fileleri havalandıramayan tek ekip. Bu sezon Süper Lig'de skor olarak geri düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım Rizespor.

Süper Lig'de şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan daha fazla kafa golü yiyen tek takım Rizespor. Yeni Malatyaspor ligin ilk 15 haftasında Galatasaray ile birlkte en fazla penaltı golü atan takım. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki oyuncudan biri Adis Jahovic. Rizespor bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım. Karadeniz ekibinin dış sahada bulduğu gollerin yarısı Fernando Boldrin'den geldi. Sergen Yalçın, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Rizespor ile karşılaştığı yedi maçın sadece birini kazanabildi.

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