Yeni Malatyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Ligin 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x (Ahmed dk. 74 x), Guilherme x, Donald x (Gökhan dk. 46 x), Fofana x (Bifouma dk. 61), Jahovic x
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Acquah, Chalali, Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xxx, Abarhoun xxx, Talbi xxx, Melnjak xxx, Abdullah xxx, Diomande xx (Oğuz dk. 89 ?), Boldrin xxx, Vetrih xxx (Attamah dk. 65 x), Umar xxx, Oğulcan xxx (Samudio dk. 85 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Marko Scepovic
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Oğulcan (dk. 5), Umar (dk.71) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mustafa, Robin, (Yeni Malatyaspor), Umar, Morozyuk, Diomande (Çaykur Rizespor)
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol kanattan Dario Melnjak’ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1
10. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir'in penaltı noktasına doğru ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan’ın şutunda kaleci Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı Melnjak’ın ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
45. dakikada sağ kanattan Fofana'nın ortasında kale önünde Jahovic'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre’nin pasında topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.
71. dakikada Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor’da Oğulcan’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada Oğulcan’ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.
Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu.
Palabıyık maçın oynanmasına karar verdi
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçına erteleme kararı gündeme gelmişti.
DHA'nın haberine göre maç öncesi şehri etkisi altına alan yoğun sis ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşmesi maçın oynanmasını riske sokmuştu.
Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık sahaya çıkarak kontrolünü yaptı ve mücadelenin oynanmasına karar verdi.
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