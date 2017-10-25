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Yeni Malataya file vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Ofspor'u 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.

AA
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Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek

Hakemler: Serkan Çınar, İsmail Şencan, Erkan Akbulut

Ofspor: Beycan Kaya, Fatih Kaan Arıman, Selim Şahin, Canberk Özçakır (Dk. 86 Nevzat Bilen), Muammer Sarıkaya, Muhammet Fettahoğlu, Niyazi Çolak, Fatih Aydın, Hamdi Dereli, Furkan Karabatak (Dk. 79 Talha Aydemir), Ferhat Aydın

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Turgut Doğan Şahin, Sincere (Dk. 57 Dening), Murat Akça, Mustafa Batuhan Altıntaş, Mina, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 46 Cissokho), Dia, Furkan Pekşen (Dk. 76 Barazite)

Goller: Dk. 72 Niyazi Çolak (Penaltıdan) (Ofspor), Dk. 85 Mina, Dk. 88 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 89 Selim Şahin (Kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Muhammet Fettahoğlu (Ofspor), Dk. 71 Dia (Evkur Yeni Malatyaspor)

 

 

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