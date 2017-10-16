Kameroğlu İnşaat'ın iki yıldır sponsorluğunu yaptığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas Takımı 2017-2018 sezonunda lige "Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas" olarak müsabakalara katılacak.

Düzenlenen törende Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas Başkanı Gökhan Tankaş'ın imzalarıyla basına duyuruldu.

İmza töreninde voleybol takımı oyuncuları, yönetim ve teknik ekip kadrosu yer aldı. Tören sırasında ziyarette bulunan Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, spora verilen önemin bir ülkeye değer kattığını ve bu güzel tesadüfle böyle bir başlangıca iştirak etmenin mutluluk verici olduğunun açıklamalarında bulundu.

Adem Kameroğlu imza sonrası ülkemiz ve gençler için sporun önüne değindi. Spor Desteklemekten ve böyle bir sponsorluk içersinde bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kulüp başkanı yaptığı konuşmada; "Geçen sene başlayan işbirliği sonucunda 1.Lig'te şampiyon olarak Sultanlar Ligine çıkmamız da maddi manevi desteklerini esirgemeyen Kameroğlu İnşaat ailesi, bu senede Sultanlar Ligi’nde isim sponsoru olarak desteğini devam ettiriyor. Bu nedenle başta Adem Kameroğlu olmak üzere, Kameroğlu Ailesine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarım. Bu işbirliği Beylikdüzü’nü ve Türk voleybolunu yukarılara taşıyacağından eminim.” dedi.