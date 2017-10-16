Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights'ın 2. yıl dönümü şerefine, oyuna geçtiğimiz bir hafta bir güncelleme ve etkinlik geldiğini bugün duyurdu.

Seven Knights Amelia adlı yeni bir özel kahramanı oyuna ekledi. Diğer tüm kahramanlardan farklı ve eşsiz bir görünüme sahip olan Amelia’nın bu dünyaya büyü yoluyla girdiği biliniyor.

Amelia’nın etkili gücü

Amelia güçlü hayatta kalma yeteneklerine sahip olduğu gibi, büyü türü müttefiklerle bir araya geldiğinde etkileyici özellikler de sunuyor. Kudretli Amelia, delici etkisiyle çeşitli oyun içi içeriklerde oyuncuların çok işine yarayabilir.

Çok Boyutlu Arena’yı deneyin

Ayrıca, Asya ve dünya sunucularından oyuncuların birbirleriyle savaşabileceği Çok Boyutlu Arena da oyuna eklendi. Bu arenada oyuncular kendileri savaşabilecekler. Ayrıca, karakterlerin sezon ve sınıflarına göre savaşa katılması yasak olan kahramanlara da önceden göz atmaları öneriliyor.

19 kahraman ve 2000 Yakut hediye

Seven Knights’ın 2’nci yılını kutlamak için Netmarble 14 Ekim ve 1 Aralık 2017 tarihleri arasında bir 2. Yıl Dönümü Giriş Etkinliği düzenleyerek, her gün oyuna giriş yapan tüm oyunculara özel kahraman ve yakut hediye ediyor. Etkinliğe katılan oyuncular ücretsiz olarak Yedi Şövalye, Dört Lord, Eskilerin Dört Lordu ve Amelia da dahil olmak üzere dört Gizlenmiş Usta gibi toplam 19 kahraman ve 2 bin yakut elde edebilecek.

Bunlara ek olarak Netmarble, yeni eklenen oyuncu seviye ödüllerinin de zengin ödüller sayesinde oynanışa yardımcı olmasını bekliyor. 20. seviyeye ulaşana kadar olan bu ödüller arasında 6 yıldız Yedi Şövalye ve 1000 yakut bulunuyor. Üstelik, yeni ve oyuna geri dönen Seven Knights oyuncuları altın düşme oranındaki artış ve süper güçlendirme oranından yararlanabilecek.