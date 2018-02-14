Yeni kahraman Orly hazır

Zaman Sandığı etkinliğinde ise 500 Yakut da dahil olmak üzere bol kazanç ve daha fazla özellikleri içeren büyük güncellemeler oyuna eklendi.

Netmarble Games, Seven Knights mobil RPG oyunu içinde dönemsel etkinlik olan 'Ustalara Özel' etkinliğini ve yeni bir özel kahraman olan 'Orly'nin oyuna katılmasını ve büyük güncellemelerin oyuna eklendiğini açıkladı.

Netmarble ilk olarak, Tayland, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya bölgelerine özel kahramanları barındıran dört özel zindan açıyor. Oyuncular, zindanlardan sikke kazanabilir ve 8 gizli özel kahraman ile en iyi aksesuar 'Narin İnatçı Yüzük' ve daha fazlasını elde edebilirler.

Orly, Teo ve Karl Heron'dan beri ilk kez görünen yeni bir Gece Kargası üyesidir. Orly, Akıncıların lideri ve ustasıdır ve geçmişi saklıdır. PvP karşılaşmalarda bir özel Sihirli Kahraman olarak oynanması bekleniyor. Oyuncular için de dikkate değer değişiklikler bulunuyor. Sahip olunan kostümlerin arasındaki en iyi kostüm performansını uygulayan yeni bir özellik eklendi. Ayrıca artık lonca üyeleri ile Lonca Dostluk Maçı yapmak mümkün. Depo ve ekipman envanterleri, kullanıcılar için daha kullanışlı hale getirmek amacıyla genişletildi.

Güncellemeyi kutlayan Seven Knights, oyunculara bol bol fayda ve etkinlikler sunuyor. 'Zaman Sandığı' etkinliğinden 500 Yakut, 100 Kudret Parçası (Kahramanl) ve 4 yıldız Element Seçici'nin iki parçasını kazanmak mümkün. Bu arada kullanıcılar, Artan Çağrı'da 7 basamağa eriştiklerinde 4 yıldızlı Orly ve Orly'yi kudretlendirdikten sonra da 6 yıldızlı Kahraman Seçici'yi alabilirler.