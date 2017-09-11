Yeni Ersan İlyasova, Kuzey Karolina’nın en gözde okulu tarafından seçildi

Basketbola Beşiktaş’ta başlayan 17 yaşındaki genç yetenek, ardından Banvit altyapısı tarafından seçildikten sonra kariyerinin son 1 buçuk senesini Acıbadem Üniversitesi pilot takımında geçirmişti.

Atletik özelliklerinin yanı sıra, dış şutlarındaki istikrar ve oyun bilgisi ile tüm otoriteler tarafından milli yıldızımız Ersan İlyasova’nın varisi olarak gösterilen ve birkaç sene içerisinde NBA takımları tarafından draft edilmesine kesin gözüyle bakılan Kutay Beniz, elde ettiği spor bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinin en gözde okullarından biri olarak gösterilen ve eyalet şampiyonalarını son yıllarda tek başına domine eden Fayetteville’de sürdürecek.

Orta Vadede Hedefim Ay-Yıldızlı Formayı Sırtıma Geçirmek

Yeni basketbol yaşamı hakkında konuşan Kutay Beniz, “Türkiye’de basketbol ile eğitimin bir arada yürütülmesi bir hayli zor. Bu nedenle kariyerim ve geleceğim için bir karar vermem gerekiyordu ve ben de ABB International Academy’nin bana sağladığı basketbol bursu sayesinde, yeni dönemde kariyerimi Kuzey Karolina’da sürdürme fırsatı yakaladım. Öncelikli amacım, hem eğitimimi tamamlayıp hem de burada çok yetenekli basketbolcularla gireceğim rekabet sayesinde oyunumu üst noktalara taşıyarak, ABD’de önemli bir kariyer elde etmek. Şu anda bunu söylemek için erken olsa da, orta vadedeki ön önemli hedefim ise, ülkeme dönerek A Milli Takım formasını sırtıma geçirip, abilerimle ve arkadaşlarımla birlikte ay-yıldızlı formamızı uluslararası arenalarda dalgalandırmak olacak” diye konuştu ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti.