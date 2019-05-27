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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.05.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Yeni Çorumspor yönetiminden anlamlı hareket

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Yeni Çorumspor yönetiminden anlamlı hareket

TFF 3’üncü Lig Play Off karşılaşmasında Yeni Çorumspor’un Kocaelispor ile maçını izlediği statta kalp krizi geçirerek ölen Yeni Çorumspor taraftarı Sinan Yıldızın (40) mezarını ziyaret eden kulüp yönetici ve futbolcuları mezarının üzerine şampiyonluk kupasını bıraktı.

TFF 3’üncü Lig Play Off maçında, 15 Mayıs’ta, Kocaelispor ile karşılaşan Yeni Çorumspor’un taraftarı Sinan Yıldız, maç izlerken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası Yıldız, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sinan Yıldız Çorumda toprağa verildi.

Yeni Çorumspor, Serik Belediyespor’u penaltılar sonucu 5-3 yenerek 2’inci lige yükseldi. Yeni Çorumspor’un Kulüp Başkanı Fatih Özcan ve futbolcular, Çorum’da Ulu Mezarlığa giderek kalp krizi sonucu ölen taraftar Sinan Yıldız’ın mezarını ziyaret etti. Özcan ve beraberindekiler mezarın üstüne çiçek, takım forması ve kupayı bırakarak dua etti. Başkan Özcan Bak sana söz verdiğimiz gibi kupayı Çoruma getirdik dedi ve gözyaşlarını tutamadı.



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