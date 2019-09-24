Yeni Çorumspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Çorumspor Kasımpaşa karşılaşması ile Ziraat Türkiye Kupasında iki takım karşı karşıya geliyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Yeni Çorumspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Yeni Çorumspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ile bugün iki takım karşı karşıya geliyor. Yeni Çorumspor maçlarını 11263 kişi kapasiteli Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda oynuyor. TFF 2. Lig'de yer alan Yeni Çorumspor, bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligin 3. sırasında yer alıyor. Yeni Çorumspor bu karşılaşmalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip filelere 4 gol gönderdi. Geçtiğimiz hafta Sancaktepe deplasmanına konuk olan Yeni Çorumspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Süper Lig'de yer alan Kasımpaşa, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puanla 16. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Yeni Çorumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmaları yapıldı.
Yeni Çorumspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Çorumspor Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası maçı bugün saat 13:00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlandı
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