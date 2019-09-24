Yeni Çorumspor - Kasımpaşa: 0-1
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.
Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleştiği Yeni Çorumspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.
Ev sahibi Çorumspor'un 85. dakikadaki golü, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Galibiyeti getiren gol Özgür Çek’ten geldi
Kasımpaşa’ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti.
Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu.
Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu.
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