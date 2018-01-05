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Yeni "Come to Beşiktaş" çılgınlığı! Taraftar ayaklandı...

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarlar yeni forvet adaylarını "Come to Beşiktaş" mesajlarına boğmaya devam ediyor. Daniel Sturridge ve İslam Slimani taraftarın yeni hedefleri...

Hürriyet Haber
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Cenk Tosun'un transferi resmen açıklanmasa da Beşiktaş golcü arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı takımda rota İngiltere Premier Lig...

Beşiktaş Leicester City forması giyen Cezayirli İslam Slimani ve Liverpool'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge ile ilgileniyor. İki oyuncu ile ilgili görüşmeler devam ederken taraftar da "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla oyunculara baskı yapıyor.

Daniel Sturridge ve İslam Slimani'nin instagram hesaplarına 30 binin üzerinde "Come to Beşiktaş" mesajı atılmış durumda... (Fanatik)

Yeni Come to Beşiktaş çılgınlığı Taraftar ayaklandı...

Yeni Come to Beşiktaş çılgınlığı Taraftar ayaklandı...

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