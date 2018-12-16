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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Süleyman ARAT
16.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

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Yeni ceza yolda! WhatsApp'a girince...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Başakşehir maçı sırasında yasak olduğu halde yedek kulübesindeki yardımcılarıyla iletişime geçtiği iddia edildi

Fatih Terim, adını taşıyan Başakşehir'deki stada ilk kez Galatasaray Teknik Direktörü olarak gelirken kendisi gibi cezalı olan yardımcısı Hasan Şaş ile birlikte karşılaşmayı locadan takip etti. Terim, mücadele öncesi locada Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir süre sohbet etti.

Sabah Gazetesi'nin iddiasına göre; maçı hem izleyip hem de analiz eden tecrübeli hocanın, laptop aracılığı ile yedek kulübesiyle temas kurarak, gerekli talimatları verdiği öğrenildi.

İLETİŞİME GEÇİLMESİ YASAK!
Eğer bu iddia doğruysa ve TFF Disiplin Kurulu bu durumu tespit ederse, Terim'in kalan 4 maçlık cezasının uzama ihtimali bulunuyor.

Çünkü TFF Disiplin Talimatının 98. maddesine göre; Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara ve yedek kulübesindeki kişilere doğrudan talimat veremezler.

Yeni ceza yolda WhatsAppa girince...

"Aradaki puan farkını koruduk!"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şampiyon olacaklarını iddia etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Zor bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz" diye konuştu.
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