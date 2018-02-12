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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerYeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı
Spor Arena Yeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı
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Spor Arena
12.02.2018 - 18:09, Son Güncelleme:

Yeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı

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Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci Gruptaki Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor futbolcularının, İstanbul'da 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Sultangazispor maçının ardından maruz kaldığı çirkin saldırı, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı.

Sporda tüm branşlarda centilmenliğin ön planda olması gerektiğini belirten TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Yeni Çansporlu futbolcuların, İstanbul Sultangazispor deplasmanında saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Milletvekili Öz, "Hayatın her alanında önemli olan eğitim, spor sahalarında da önemlidir. Bunun eksikliğinin getirdiği sonuçları bir kez daha üzülerek gördük. Bu ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için, sporun toplumumuzdaki yerinin önce saygı ve sevgi, sonra taraftarlık olduğu bilincinin kazanılması için mücadele edeceğiz. Sporda bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ve caydırıcı önlemlerin alınması sporumuzun kalitesini yükseltecektir" diye konuştu.

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yazılı olarak cevaplandırması için TBMM'ye bir de soru önergesi verdi. Milletvekili Öz, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Bakan Bak'a şu soruları sordu:

"Maç öncesinde mülki idareciler tarafından yeterli güvenlik önlemi neden alınmamıştır?

Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ihmali olan mülki idareciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu olay ile ilgili saldırganlar hakkında adli soruşturma başlatılmış mıdır?

Olaya karışan futbolcular ve yöneticiler belirlenmiş midir?

Belirlenen futbolcu ve yöneticilerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır?"

İstanbul'da dün oynanan maçta, Sultangazispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte rakip takım oyuncuları ve taraftarlarının saldırısına uğradı. Olaylarda, Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat yaralanmıştı.

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