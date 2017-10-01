Yeni bir masalın başrolünde yine aynı isim! Ranieri...

Leicester City'yi 2015/2016 sezonunda Premier Lig şampiyonu yaparak futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştiren Claudio Ranieri, yeni bir serüvene yelken açtığı Fransa'daki kariyerine hiç fena başlamadı.
Transfer sezonunu istediği gibi geçiremeyen ve Ranieri'nin listesindeki çoğu oyuncuyu kadrosuna katamayan Sarı Kanaryalar, Ligue 1'de geride kalan 8 haftada 16 puan toplayarak 3. sıraya yerleşmeyi başardı.
Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak büyük çıkışa geçeyen İtalyan teknik adamın öğrencileri, ilk hafta Lille deplasmanında 3 gol yedikten sonra 7 hafta boyunca kalesinde sadece 2 gol görerek savunmasına adeta duvar ördü.
Ligdeki 5 galibiyetinin 4'ünü 1-0'lık skorlarla alan Fransız ekibi, 16 puan topladığı Ligue 1'de lider PSG'nin 6 puan arkasında 3. sırada yer alıyor.
Ranieri'nin öğrencileri milli maç arasından sonra Atlantik Derbisi'nde ligin formda ekiplerinden Bordeaux ile karşılaşacak.(Eurosport)