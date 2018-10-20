Yeni başkan Teletovic!
Bosna Hersek Basketbol Federasyonu'nun (KSBIH) yeni başkanı, Mirza Teletovic oldu.
KSBIH'de düzenlenen olağanüstü oturumda, başkanlık görevine oy birliğiyle Teletovic getirildi.
Böyle bir göreve layık görüldüğü için müteşekkir olduğunu ifade eden Teletovic, "Sahada verdiğim mücadeleyi, KSBIH'in gerektiği gibi işlev görmesi için de vereceğim. Size söz veriyorum." açıklamasında bulundu.
Bosna Hersek milli formasını gururla taşıdığını vurgulayan Teletovic, yeni görevini de gururla ifa edeceğini belirtti.
Profesyonel oyunculuk kariyerinin Avrupa bölümünde, KK Sloboda Tuzla, Oostende ve Baskonia'da oynayan Teletovic, ardından NBA'de Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns formaları giydi.
33 yaşındaki Teletovic, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.
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